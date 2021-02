Degrado e rifiuti abbandonati vicino alla pista ciclabile del lungofiume [FOTO]

Degrado e rifiuti abbandonati sulla pista ciclabile del lungofiume. La segnalazione ci giunge da un nostro lettore. Ci sono siringhe abbandonate, soprattutto prima del ponte pedonale che in passato era chiuso, e spazzatura di vario tipo sotto il ponte Capacchietti.

"Non oso immaginare come possa essere la situazione dall'altra parte, cioè verso Pescara vecchia, dove dormono i senzatetto - dice l'uomo - Questa è una pista ciclabile bellissima, tutta verde e lunga: siamo sicuri di voler continuare a fare piste ciclabili in città se non si riescono a mantenere quelle che già ci sono?".