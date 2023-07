"Qui ci sono solo barboni, drogati e sbandati": benvenuti in piazza Salvo D’Acquisto

Gallery







Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare il degrado che ormai si vive da qualche tempo nel quartiere di Porta Nuova, in particolare in piazza Salvo D’Acquisto che è "ormai nel degrado più totale, in preda a barboni, drogati e sbandati. Questa piazza, così ridotta, è la fotografia di questa amministrazione comunale allo sbando".

Il cittadino sostiene che via Mazzarino e piazza Salvo D’Acquisto "potrebbero essere una zona commerciale parallela a quella di corso Umberto I, ma per il nostro sindaco tutto ciò è impensabile… Sembra che esista soltanto il centro e nient'altro più".