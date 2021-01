VIDEO | Degrado nel parco della Speranza, la segnalazione di una nostra lettrice

Degrado nel parco della Speranza, la segnalazione di una nostra lettrice. La donna, che chiede di rimanere anonima, sottolinea che la situazione - in questa area verde di Rancitelli - non è affatto buona:

"La strada che percorro abitualmente è lasciata nell'abbandono più totale e, proprio di fronte a quello che dovrebbe essere luogo di gioco per i bambini, spesso ci sono tossicodipendenti che si drogano e lasciano i loro residui a terra. E tutto questo, come se non bastasse, è coperto da erbacce altissime".