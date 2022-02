Degrado sul marciapiede del lungomare di Montesilvano, la segnalazione di un lettore [FOTO]

Un nostro lettore segnala lo stato di degrado del marciapiede sul lungomare di Montesilvano.

In particolare, il cittadino si riferisce agli stalli portabici installati solo pochissimi anni fa.

«E», scrive il residente, «a quanto pare, mai sottoposti a controlli di sicurezza. Mi chiedo come si può pensare a costruire un pontile usando un milione e mezzo di euro quando nonostante tasse e "derivati" (leggasi multe per fare cassa), se tutto ciò che è stato già installato sul territorio non viene manutenuto? Gli esempi in questo caso potrebbero essere anche più di questi stalli per bici».