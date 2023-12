La denuncia di una cittadina: "La tettoia della casetta del parco della Pace è pericolante"

Una cittadina ha scritto alla nostra redazione per denunciare lo stato di degrado in cui si trova la casetta all'interno del parco della Pace, tra via Fiume Verde e via Aterno. La tettoia di legno, in particolare, è "pericolante e non viene aggiustata", evidenzia la donna, tanto che alcuni pali che sorreggono la struttura sono visibilmente danneggiati.

Ma è, più in generale, tutta l'area verde di Villa del Fuoco a versare in condizioni difficili: "Non ci sono giochi, eccetto due altalene e un girello, né un’area cani adeguata". Il parco della Pace ha già fatto parlare di sè in passato per la sua incuria, ma anche per la presenza di tossicodipendenti. Problematiche che ciclicamente si ripresentano e per le quali sarebbe opportuna una soluzione definitiva.