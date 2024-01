Dagli accampamenti improvvisati alle strade dissestate: l'allarme di un cittadino sul degrado di Borgomarino nord [FOTO]

Strade e marciapiedi in totale degrado con tombini "cemantati" e mai puliti, ma anche accampamenti improvvisati nei casolari disabitati e nelle baracche abbandonate. Questa la situazione che si vivrebbe ogni giorno a Borgomarno nord come denuncia un cittadino che alla nostra redazione ha inviato diverse fotografie per far presente i tanti disagi che si vivino e anche, aggiunge, i timori legati non solo alla sicurezza stradale, ma anche ai possibili rischi di tipo igienico sanitario.

"Urgono tempestivi interventi",aggiunge sottolineando che la situazione di degrado si vive in tutta la zona e anche di fronte alla scuola elementaare del quartiere. Le vie cui fa riferimento sono in particolare via Galiani, via Puccini, via Gobetti, via Lazio e via Manzoni e cioè sostanzialmente le stesse che sono interessate dal progetto di riqualificazione promosso dall'amministrazione che aveva portato all'abbattimento delle prime baracche in via Gobetti con l'annuncio fatto a settembre del 2022 degli interventi che avrebbero interessato sempre via Gobetti e con questa via Puccini, via Lazio e via Marche. Un progetto di riqualificazione che preserverà le casette dei pescatori.

Tuttavia ad oggi, stando a quanto denunciato dal cittadino, la situazione di degrado della zona non sarebbe affatto migliorata. Di qui l'appello all'amministrazione e agli enti competenti perché "intervengano il più presto possibile"