"Degrado e zero manutenzione nel parcheggio antistante il ristorante Bacone e lo stabilimento La Vongola": la denuncia di un lettore

Rifiuti abbandonati "da mesi" oltre "a vetri sparti sull'area, conseguenza delle notti brave" che si svolgono sulla riviera. Non solo, ma anche le aiuole sono abbandonate a sè stesse. A denunciare lo stato di degrado del parcheggio che si trova sul lungomare Matteotti all'altezza del ristorante Bacone e lo stabiimento La Vongola è un residente.

"La maleducazione delle persone, tra chi permette ai propri cani di depositare i loro bisogni senza raccoglierli e chi, in preda ai fumi dell'alcol lascia di tutto in giro quasi tutte le sere purtroppo non aiuta, ma non ho mai visto un solo operaio del Comune o di ditte incaricate, pulire un solo giorno in questa zona", denuncia. "Raccolgo un pò le lamentele di tutti gli abitanti della zona che sono ormai stanchi di vedere questa piccola area, in pieno centro cittadino fronte mare, ridotta in questo modo. A ciò si aggiunge il parcheggio selvaggio nell'area stessa dove, mancando ormai la segnaletica orizzontale da anni, le persone si arrogano il diritto di parcheggiare a proprio piacimento incuranti delle difficoltà che creano agli altri cittadini. Purtroppo - conclude - sembra che la polizia locale non sempre possa intervenire poichè l'area sarebbe di competenza regionale. Onestamente non lo so - conclude -, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti e non è più accettabile".