La segnalazione di un cittadino: "Degrado in piazza Mancini e un palo telefonico abbandonato a terra da mesi" [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la situazione di estremo degrado e abbandono in piazza Antonio Macnini che si trova di fianco a via Passolanciano:

"Vorrei segnalare lo stato di degrado e di abbandono in cui versa la piazza Antonio Mancini (adiacente via pPassolanciano) a Pescara e in particolare, oltre alle aiuole fatiscenti, le buche enormi nell’asfalto i graffiti e i marciapiedi distrutti, un palo alto almeno 5 metri appartenente a Telecom Italia con tanto di cavi e relativa scatola di derivazione che si è spezzato ed è caduto durante gli episodi di forte maltempo di fine novembre-inizio dicembre sui parcheggi della piazza e che è stato spostato dagli utenti grossolanamente sull’aiuola antistante. Ho interessato i vigili urbani che sono intervenuti sul posto ma il loro intervento non ha avuto seguito ed ho segnalato tramite call center alla stessa Telecom il problema. Il laro da due mesi ormai giace lì"