Cordoli su viale Marconi per evitare i parcheggi in doppia fila, la proposta di un lettore

Un nostro lettore propone di installare cordoli lungo viale Marconi per evitare i parcheggi in doppia fila. Da risolvere, inoltre, il problema degli scivoli che in questo momento sono ancora sprovvisti di strisce pedonali per consentire l'attraversamento della strada in sicurezza.

Queste le parole del cittadino: "Finalmente, dopo anni da sesto mondo, si realizzano corsie preferenziali per autobus su viale Marconi. Occorrono cordoli per evitare i parcheggi in doppia fila e far sì che gli utenti dei bus non rimangano bloccati nel traffico a causa di idioti che giustificano la sosta illegale. Le corsie per i bus servono ad aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici e renderli competitivi rispetto alle auto. Con i cordoli, finalmente, Pescara diverrebbe una città civilizzata, alla faccia dei trogloditi che sbraitano contro il giustissimo progetto di viale Marconi".

L'uomo poi, a titolo esemplificativo, ci manda una fotografia (che pubblichiamo qui sotto) per spiegare meglio il suo ragionamento. Va comunque ricordato che, allo stato attuale, viale Marconi viene ancora considerata una zona cantiere, quindi ciò che si vede adesso lungo l'arteria stradale di Porta Nuova non è da intendersi come il lavoro finito.