Cassonetto dell'immondizia in via Cavour senza maniglie e senza pedale

Un "residente disperato" (si firma proprio così) ci segnala che in via Cavour c'è un cassonetto per la raccolta differenziata "senza maniglie e senza pedale: una maniglia manca e l'altra, su due viti, regge solo una e gira su se stessa. Il problema della mancanza del pedale è che le signore anziane non ce la fanno ad alzare il coperchio e, di conseguenza, finiscono per lasciare la spazzatura a terra, tra cani, gatti, topi e mosconi".

Questa situazione, rimarca il cittadino, "è uno schifo: a volte ci troviamo a dover mettere dentro noi la spazzatura, non solo la nostra ma anche quella degli altri. Ho segnalato il problema al sindaco tramite Facebook. Nell'inaugurare la scuola riverniciata in via Cavour, i funzionari di Ambiente avevano fatto un sopralluogo in zona e, con l'occasione, l'ho fatto presente anche a loro, ma ad oggi sono trascorsi molti mesi senza nessun risultato. Le nostre speranze ricadono sulla vostra redazione, come sempre risolutiva. Aiutateci voi nel denunciare tutto ciò, grazie".