La denuncia di una lettrice: "Cassonetti dell'immondizia sempre stracolmi di fronte a piazza Salotto"

Una nostra lettrice ci segnala la presenza, in pieno centro, di "cassonetti dell'immondizia sempre stracolmi e, come si può vedere, buttati così, tutti distanziati. Uno schifo".

Ci troviamo di fronte a piazza Salotto, più precisamente nell'ultimo tratto di via Regina Margherita. "La situazione è diversa solo quando c’è qualche evento in piazza: è allora che mettono tutto in ordine e, addirittura, fanno sparire pure i bidoni da lì", precisa la cittadina.