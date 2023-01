In viale Pindaro il cartello stradale che segnala il semaforo "è ormai fatiscente"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare "lo stato fatiscente" di un cartello stradale lampeggiante "che sicuramente da alcuni decenni fa la sua sporca comparsa in questo angolo di città pieno di negozi e servizi, nonché dell'università".

Come evidenzia l'uomo, infatti, "il segnale serviva per avvisare gli utenti della strada che, dopo 200 metri, c'era il semaforo per l'uscita dei mezzi dei vigili del fuoco. Ma questo cartello è ormai fatiscente e andrebbe pertanto sostituito, se non addirittura rimosso. Che cosa si aspetta ancora per intervenire? Non è certamente una bella cosa da vedere".