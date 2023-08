Un tappeto sporco e diversi rifiuti abbandonati a due passi da piazza Salotto, un cittadino: "Sono lì da almeno dieci giorni"

Un tappeto sporco con sopra diverse cartacce campeggia da almeno dieci giorni a pochi metri da piazza Salotto e per la precisione vicino ai portici della zona centrale della città. A segnalarne la presenza denunciando il brutto spettacolo cui i passanti turisti inclusi, sono costretti ad assistere, è un cittadino.

Non la prima segnalazione che arriva dalla zona in realtà sebbene diverse siano state fatte per denunciare atti vandalici che avverrebbero soprattutto nelle ore notturne.

La presenza di quel tappeto lasciato lì e non raccolto così come gli altri rifiuti che vi si trovano sopra è accanto insomma, non sono una bella cartolina per la città.