Carta e cartone buttati lungo la strada, succede in via Punta Penna

Un nostro lettore ci segnala ancora degrado e maleducazione in via Punta Penna, dove c'è della spazzatura che è stata buttata lungo la strada. Nello specifico, i rifiuti abbandonati sono di carta e cartone.

Ecco le parole dell'uomo: "Ieri c'era ancora la busta, questa mattina no, e l'immondizia era sparsa così come si vede nella foto. Tutto ciò è davvero vergognoso. La gente lascia tutto per terra anziché conferirlo correttamente negli appositi contenitori. Sono sconcertato", conclude il cittadino.