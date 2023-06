Grosse buche in via Caravaggio: "Continua a essere così da tempo"

Un nostro lettore ci segnala, foto alla mano, un evidente degrado in via Caravaggio, dove la carreggiata è piena di buche, e ciò rappresenta un grande pericolo perché in quel tratto di strada, che è piccola, passano tante macchine: "Qui siamo in prossimità dell’ingresso di un noto supermercato - spiega l'uomo - Inoltre l'asfalto risulta essere fortemente dissestato. Il Comune ha parlato della “più importante opera di manutenzione stradale degli ultimi 20 anni”, ma non possiamo non denunciare il persistente pessimo stato delle strade nella nostra città".

Ricordiamo infatti che nei mesi scorsi sia l'assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio sia il sindaco Carlo Masci hanno annunciato un maxi intervento sulle strade di tutta Pescara per riasfaltarle, andando a coprire pertanto le numerose voragini che si sono formate un po' ovunque nel corso del tempo. E a tale proposito è stato stanziato 1 milione e 400mila euro per i lavori.

Va sottolineato, infine, che proprio via Caravaggio è stata oggetto di una riqualificazione alla fine del 2020, quando è stata effettuata la scarnificazione del vecchio manto stradale con la relativa posa del nuovo asfalto. Un intervento complesso in un'arteria stradale molto trafficata, che collega Pescara a Montesilvano in alternativa alla Nazionale Adriatica e al lungomare. Ma adesso, come mostrano appunto gli scatti che pubblichiamo in questo articolo, la situazione è nuovamente critica.