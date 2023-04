Ancora buche sulla pista ciclabile di via Silvio Pellico [FOTO]

A distanza di quasi tre mesi dalla precedente segnalazione, un nostro lettore ci fa sapere che, nella breve pista ciclabile di via Silvio Pellico-via Castellamare Adriatico (quella, cioè, che porta all'ingresso della strada parco), continuano a esserci alcune buche che rappresentano sicuramente un pericolo per chi si trova a passare in bicicletta lungo quel tratto. A corredo di questa denuncia, l'uomo ci invia anche un paio di fotografie.

Sarebbe dunque opportuno colmare gli affossamenti, che nel frattempo si sono allargati trasformandosi in piccoli crateri. Il rischio è che la gente si faccia male o che le ruote delle biciclette si usurino. Va detto che nel frattempo è partita a Pescara, da alcune settimane, una maxi opera di asfaltatura delle vie cittadine, a volte rifacendo interamente il manto stradale e altre volte provvedendo a mettere delle "toppe". Ma in via Silvio Pellico è ancora tutto fermo.