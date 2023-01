Buche pericolose in via Fonte Barco a Spoltore, la segnalazione di un cittadino

Un nostro lettore ci segnala la presenza di alcune buche pericolose in via Fonte Barco, a Spoltore, nel tratto che va fino alla fine di via Prati: "Ho visto macchine ferme con ruote spaccate. Le vetture hanno riportato delle forature agli pneumatici", precisa il cittadino, e questo dettaglio non è da poco in quanto, soltanto pochi giorni fa, vi abbiamo riferito di un incidente verificatosi in via del Circuito, a Pescara, proprio a causa di una voragine.

Nello specifico, una Fiat Punto aveva preso una buca rompendo, di conseguenza, uno dei braccetti che collegano le gomme alla carrozzeria dell'auto, con danni e disagi facilmente immaginabili. Ecco quindi perché anche in via Fonte Barco andrebbe ripristinato il prima possibile lo stato dei luoghi per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza, visto che, così com'è ora la situazione, si rischiano incidenti e qualcuno potrebbe anche farsi male. Purtroppo questa problematica va avanti da anni.

L'uomo chiama in causa anche il vicino Comune di Pescara "che, per competenza, avrebbe la responsabilità di via Prati". Ricordiamo che via Fonte Barco è un’ampia strada di recente ammodernamento che collega la SS16 Bis Monte con via Prati, cioè il congiungimento della zona ex-fornace di Spoltore con la zona ex-fosso grande di Pescara, vicino alla motorizzazione civile. Purtroppo queste sono situazioni che si verificano spesso con l’arrivo delle stagioni invernali e necessitano di risoluzioni immediate.