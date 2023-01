Buca in via del Circuito, l'allarme di un lettore: "Qualcuno intervenga" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di una buca in via del Circuito, all'altezza del civico 139, proprio accanto a una nota pizzeria e pasticceria: "Da oltre due mesi sta così, in queste condizioni - ci spiega l'uomo - senza che nessuno venga ad aggiustarla. È importante intervenire prima che succeda qualcosa di serio".

La voragine, per precauzione, è stata transennata, ma il problema non può certo dirsi risolto. Il cittadino chiede pertanto di "fare presente la situazione, assolutamente, a chi di dovere in modo da ripristinare il prima possibile lo stato dei luoghi, per ricondurre tutto a uno standard minimo di sicurezza".