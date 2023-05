Una che si sarebbe aperta nei giorni dell'alluvione non è stata ancora riparata in via Fonte Romana a Pescara.

A segnalare la situazione di disagio è una residente.

Sopra alla buca è stato posizionato un cartello stradale provvisorio per segnalare la presenza del pericolo.

«Dai giorni dell'alluvione è rimasto sempre così, da non credere, e chissà cosa serve per riempire il buco», si chiede la cittadina.