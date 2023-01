Bottiglie e cassette di plastica dietro ai contatori del gas: degrado in via del Circuito [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala la presenza di una situazione di degrado in via del Circuito, nella zona dell'ospedale.

Per la precisione, nei pressi di alcuni contatori del gas ci sarebbe "gente che abbandona bottiglie e cassette di plastica così, come se niente fosse. La notte, molte volte, vediamo in quel punto un gruppo di persone intente a bere la birra. Sporcano e lasciano tutto come un porcile, è una cosa vergognosa".

Il cittadino chiede, pertanto, maggiori controlli in zona anche per scoraggiare simili comportamenti, assolutamente da condannare e sinonimo di inciviltà e maleducazione.