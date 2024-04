Smarrita una borsa nella fermata bus dell'aeroporto, l'appello della proprietaria

«Abbiamo perso una borsa qualche giorno fa nella fermata dell'aeroporto a Pescara con documenti importanti se mi potete fare un annuncio può darsi che lo vede la persona che l’ha trovata».

Questa la richiesta di una donna che ha smarrito la sua borsa lo scorso 20 marzo intorno alle ore 11.

«La borsa è stata trovata da un ragazzo che la voleva dare ai vigili», scrive la donna, «però loro non l’hanno accettata perché hanno detto che non hanno autorizzazione per accettare le borse perse. Questa informazione me l’hanno data i vigili. È una borsa da donna, se qualcuno lo vede l’annuncio mi può chiamare al numero 3201631951».