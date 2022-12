Bici elettrica abbandonata al centro del marciapiede: benvenuti in via Italica

Nuovo episodio di maleducazione in città. Una bicicletta elettrica è stata infatti abbandonata al centro del marciapiede, in via Italica, ostruendo il passaggio per pedoni e persone in carrozzina. Nello specifico, si tratta di una delle e-bike dell'azienda Bit Mobility che il Comune di Pescara ha recentemente messo a disposizione della cittadinanza. In altre parole, è una bici a pedalata assistita.

Come ci riferisce un lettore, autore della segnalazione, il mezzo è stato lasciato lì "da un ragazzo che poi è andato a scuola. Tutto ciò è veramente un'indecenza, segno di inciviltà e menefreghismo. Secondo me chi si comporta così dovrebbe essere multato, come d'altronde si fa già con le macchine parcheggiate in divieto di sosta. Ogni veicolo dovrebbe essere posteggiato in modo tale da non intralciare il cammino degli altri".