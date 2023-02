Avvistato un lupo in via Senna a Montesilvano: il video girato da un lettore [VIDEO]

Via Senna · Montesilvano

Ancora lupi a Montesilvano. A segnalarne la presenza è ancora una volta un cittadino che ha ripreso l'animale in via Senna, nella zona dello stadio comunale della città nella sera di giovedì 9 febbraio. In effetti dal video l'animale sembrerebbe proprio un lupo.

Quella dove è stato visto è una zona molto abitata e vicina al Palasport Ugo Consorte, struttura molto frequentata anche dai bambini viste le tante attività che vi si svolgono.

L'ultimo avvistamento era stato fatto in pieno giorno tra la città adriatica e la confinante Città Sant'Angelo quando i lupi ripresi sono stati due. Sempre a Montesilvano a novembre 2022 un altro lupo era stato segnalato dopo l'aggressione, purtroppo fatale, ad un cagnolino in quel momento fuori con il padrone.

Secondo diversi esperti ad attirarli così lontani dalle loro abituali zone di caccia potrebbe essere la presenza, sempre più massiccia, dei cinghiali di cui i lupi sono cacciatori.