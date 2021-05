Auto parcheggiate sulla pista ciclabile in via D'Avalos, la segnalazione di un cittadino

Decine di automobili parcheggiate in via Francesco D'Avalos a Pescara nella zona dello stadio dove vengono effettuati i tamponi per il Covid-19.

È quanto segnala un cittadino che ha immortalato la situazione con un paio di fotografie venerdì pomeriggio, 7 maggio.

«Anche in nome del tampone esiste la scusa per dimenticare le regole di buonsenso e del codice della strada e c'è anche chi dà il "buon esempio"!», scrive il lettore, «questo è ciò che si verifica allo stadio Adriatico-Cornacchia, nulla da aggiungere, le foto parlano da sole».