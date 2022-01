Auto a fuoco fra Villa Raspa e Pescara: traffico in tilt [FOTO]

Traffico bloccato fra Villa Raspa e Pescara a causa di un'autovettura andata a fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra con due mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara che ha spento l'incendio, partito probabilmente per un malfunzionamento dell'impianto elettrico, e messo in sicurezza la vettura. Non risultano persone ferite. Il tratto stradale fra via del Circuito e Villa Raspa è stato chiuso dalla polizia municipale provocando code e disagi in tutta la zona dove la viabilità, considerando l'ora di punta, ha subito pesanti ripercussioni.