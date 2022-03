Via dei Peligni · Portanuova

Vetri dei portoni rotti e automobili parcheggiate danneggiate.

Accade, come segnala un nostro lettore, in via dei Peligni nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Come sostiene il residente questi atti vandalici sarebbero ripresi con il ritorno della movida: «Torna la movida in via dei Peligni e ritornano gli atti vandalici. Portoni presi a calci e macchine distrutte».