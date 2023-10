Disservizi in via Parco Nazionale d'Abruzzo: "Strada non riparata, ma solo riempita di sabbia"

Asfalto dissestato in via Parco Nazionale d'Abruzzo, dove un nostro lettore segnala che "la strada non è stata riparata, ma solo riempita di sabbia". E aggiunge: "L'immagine dice tutto. Sono intervenuti e hanno sistemato la buca così ormai tre mesi fa. Lascio a tutti voi i commenti di questo schifo".

Si tratta, secondo l'uomo, di una situazione pericolosa perché la strada "è stata riasfaltata in maniera indegna, creando oltretutto un dosso innaturale. A pochi passi da lì vi sono delle scuole e, dunque, un'alta presenza di ragazzi sia in monopattino sia con le biciclette".

Se l'asfalto viene steso in modo non uniforme o se ci sono sacche d'aria intrappolate durante il processo di posa, possono formarsi avvallamenti, crepe e sollevamenti sulla superficie stradale. Ciò può rendere la strada irregolare e scomoda da percorrere, oltre a essere rischiosa per la circolazione veicolare. Pertanto il cittadino chiede che chi di dovere intervenga quanto prima per risolvere il problema.