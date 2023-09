L'allarme di un cittadino: "In via Enzo Ferrari la strada si sta aprendo" [FOTO]

A distanza di un mese dalla sua precedente denuncia, un lettore torna a lanciare l'allarme su via Enzo Ferrari, dove "la strada si sta aprendo", e pertanto "si prega di sistemarla prima che ci caschi qualcuono. Vorrei chiedere al sindaco Masci, che si fa portavoce di una bellissima Pescara, invidiata da tutti, come mai non si fa mai nulla per prevenire il degrado delle nostre strade?".

L'uomo poi aggiunge: "Perchè (e non è nemmeno certo) dobbiamo segnalare noi cittadini a voi che la strada che percorriamo quotidianamente si sta aprendo sotto i nostri piedi? In via Enzo Ferrari vi sono migliaia di macchine, ciclisti e pedoni che circolano ogni giorno. Non meritiamo quanto meno la sicurezza, per non parlare del decoro? Mi dica, sindaco, dov'è la bellezza di questa città?".