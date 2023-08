Buche tra via Enzo Ferrari e via del Circuito [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che in via Enzo Ferrari, nei pressi dell'inizio di via del Circuito, sono presenti "varie buche che rendono molto pericoloso il passaggio in scooter e in bicicletta. Inoltre l'asfalto risulta essere molto dissestato nell'attraversamento pedonale adiacente al parcheggio Ferrari. Per favore, sistemate tutto ciò perchè tanti anziani passano di lì e, pertanto, potrebbero farsi male".

L'uomo poi aggiunge: "Non è che bisogna rifare una strada, ma sistemare un tratto con un lavoro, si spera, finalmente normale. Non aspettate il morto per decidervi". Il cittadino infine dà un consiglio: "Quando riempite le buche fatelo completamente, perché rimangono sempre alcuni centimetri di disavanzo e questa la ritengo soltanto una presa in giro. Il sindaco Masci dovrebbe controllare, perchè prima della Bandiera Blu e delle foto di rito viene la sicurezza stradale dei suoi concittadini".