La denuncia di un cittadino: "Alberi malati in centro" [FOTO]

Alberi malati nel centro della città? È quanto segnala alla nostra redazione un lettore, mostrandosi molto allarmato. Ecco le sue parole: "Volevo fare presente che gli alberi del centro di Pescara sono pieni di insetti che lasciano una sacca bianca sulle foglie. Io non sono del campo, ma credo che si debba intervenire prima che si ammalino tutte le piante".

L'assessore comunale al verde Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, replica: "Siamo già stati contattati e informati di tale questione perché le strade che hanno avuto questo problema sono via Regina Elena e via De Amicis. Preciso, tuttavia, che ciò che sta fuoriuscendo è un liquido naturale, quindi le piante non sono assolutamente malate. Stiamo cercando di intervenire il prima possibile con un apposito progetto mirato a effettuare un trattamento specifico sulle piante: abbiamo chiesto preventivi ad alcune ditte per poterlo mettere in pratica, dopo di che procederemo. Ma, lo ribadisco, le piante non sono malate".