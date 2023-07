La denuncia di un cittadino: "Gli alberi di acacia piantati pochi mesi fa in via Croce sono già secchi"

Un cittadino ci segnala che "gli alberi di acacia piantati pochi mesi fa in via Benedetto Croce e pagati con le nostre tasse sono già secchi. La domanda è la seguente: chi dovrebbe controllare i lavori gestiti dal Comune? Ebbene, quel qualcuno dovrebbe chiamare la ditta che ha eseguito i lavori e far sostituire le piante essiccate". Gli alberi di acacia, noti per la loro forma distintiva, con rami sottili e foglie finemente suddivise, sono decisamente affascinanti.

Le acacie svolgono anche un ruolo ecologico importante, fornendo habitat per diverse specie di animali e svolgendo funzioni di fissazione dell'azoto nel suolo. Alcune specie di acacia sono considerate piante invasive in determinate regioni, poiché possono diffondersi rapidamente e sopprimere la crescita di altre piante indigene. È dunque davvero un peccato che si siano già seccati. Tra l'altro una situazione simile si è già verificata non molto tempo fa in corso Vittorio Emanuele II.