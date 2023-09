La nuova pista ciclabile di via Lo Feudo invasa da aghi di pino [FOTO]

La nuova pista ciclabile di via Lo Feudo "è invasa da aghi di pino". La segnalazione viene da una nostra lettrice, che segnala come anche i tombini non si vedano più "perché ormai sono quasi tutti coperti dagli aghi e dalle foglie".

Gli aghi di pino che coprono la pista ciclabile e i tombini possono rappresentare un problema per diversi motivi, ad esempio perché possono rendere la superficie della pista scivolosa, aumentando il rischio di cadute per i ciclisti, soprattutto in condizioni di pioggia o umidità. Inoltre la presenza di aghi di pino richiede una manutenzione costante per mantenere la pista ciclabile sicura e libera da ostacoli, mentre nel caso dei tombini una costante operazione di pulizia può consentire un miglior funzionamento degli stessi.

Va poi considerato che la presenza degli aghi di pino sulla pista ciclabile può anche limitarne l'accessibilità, in particolare per le persone con mobilità ridotta, come coloro che utilizzano sedie a rotelle o dispositivi di mobilità. Infine gli aghi di pino possono essere scomodi per i ciclisti, specie se si accumulano sulle ruote o nella bici stessa, andando a influire negativamente sull'esperienza di guida. Si chiede pertanto un celere intervento da parte di chi di dovere.