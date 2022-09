Nuovo accampamento di senzatetto e tossicodipendenti nei palazzi Clerico [FOTO-VIDEO]

Nuovo accampamento di disperati nei palazzi Clerico. Lo segnala un nostro lettore, precisando che "sfortunatamente dobbiamo ancora una volta rilevare la presenza massiccia di vari tossicodipendenti e senzatetto su quei terreni privati, dove insistono i famosi scheletri di cemento armato; dopo le tante promesse e le infinite attese che riguardano l'abbattimento dei suddetti scheletri, siamo ancora qui, nella stessa situazione di 5, 10, 15 o 20 anni fa".

Il cittadino spiega che "tutti i condomini che si affacciano su quest'area (circa 15) sono costretti a vedere un simile scempio h 24 e 7 giorni su 7, scempio che comprende liti notturne, toilette a cielo aperto con uomini e donne che si aggirano seminudi sul terreno e tossicodipendenti impegnati a trovare le vene nel buio totale oppure con qualche falò di fortuna; tutto ciò sotto gli occhi delle famiglie inermi che non possono far affacciare i bambini per via del totale degrado".

Il residente, poi, conclude: "Mentre vi scrivo ci sono persone intente ad allestire capanni di fortuna, tavolini e sedie a sdraio ormai ovunque sparse nel terreno per potersi "bucare" in totale relax; questo ormai è un vero e proprio "campo di accoglienza". Speriamo di non dover aspettare qualche nuovo morto come è già accaduto negli scorsi anni".