Abbandono di rifiuti domestici in Strada De Jacobis: "È ora di smetterla"

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare ciò che accade ai Colli, per la precisione in Strada De Jacobis, all'angolo con via Lancianese. Siamo a due passi da strada Pandolfi e, secondo quanto riferisce l'uomo, qui vengono abbandonati rifiuti domestici.

"Ho fatto presente la cosa agli incivili, che abitano lì, dopo averli colti in flagrante - spiega il cittadino - e mi sono pure beccato alcune minacce. Ho segnalato l’accaduto ad Attiva sperando che risolvano la questione e che gli "zozzoni" la smettano con questa pratica. Nel 2021 tutto questo non è assolutamente tollerabile".