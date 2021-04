Mutuo prima casa al 100% per i giovani under 35: cos’è e chi può richiederlo

A molti giovani viene negata la possibilità di acquistare casa perché non riescono ad accedere al mutuo. Il governo Draghi ha promesso di intervenire con una misura specifica: un Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa.

Ancora in fase di approvazione, questa misura prevede l’accesso a un mutuo del 100% del valore dell’immobile. Ancora non si sa se sarà lo stesso Fondo del ministero dell’economia a erogare la cifra o se lo Stato di farà garante del mutuo. In ogni caso si tratta di una misura nuova esclusivamente rivolta a giovani under 35.

Al momento non si sa ancora quanti soldi effettivamente il governo Draghi intenderà mettere sul piatto.