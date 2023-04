King of Pizza: chi sarà l’erede del pizzaiolo abruzzese Gaetano La Mastra, vincitore dello scorso anno?

Ritorna il talent-show tv King of Pizza su Sky, il programma che, al termine della gara, incoronerà il nuovo re della pizza. L’edizione 2022 è stata vinta dal maestro pizzaiolo abruzzese Gaetano La Mastra. Chi sarà il nuovo erede?

King of Pizza 2023 andrà in onda su Sky, Canale Italia 937, nei prossimi mesi.

Nella passata edizione del programma tv proprio La Mastra fu incoronato miglior pizzaiolo gourmet d'Italia durante la finale del talent-show trasmesso direttamente dal Castello Regina Margherita di Savoia a Gressoney Saint-Jean, dimora storica della Regina d'Italia a cui chef Raffaele Esposito dedicò, secondo la storia, la prima pizza Margherita.

Nel corso delle ultime settimane sono state registrate, al Castello di Gourmelandia di Forlì, le prime due puntate della nuova edizione di King of Pizza 2023, alle quali hanno preso parte anche importanti esponenti del settore pizzeria e ristorazione.

King of Pizza è un format televisivo interamente dedicato al fondamentale concetto di pizza gourmet. In ciascuna delle 10 puntate si sfideranno 6 maestri pizzaioli di tutta Italia per conquistare il titolo di Re della Pizza 2023. I primi 3 classificati di ciascuna puntata strapperanno il pass per le fasi finali.

Oltreché su Sky, il talent potrà essere seguito anche su Youtube nel canale web della Nazionale Italiana Pizzaioli.

Le iscrizioni sono ancora aperte, per info contattare NipFood del Presidente Nardi, ideatore e produttore del format con Roberto Cimatti. Ad eleggere il Re della Pizza sarà una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, da Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli e ideatore del programma, detentore di vari Guinness World Record), Gianni Babbi (direttore Babbi), Antonio Sorrentino (Executive Chef catena Rosso Pomodoro), Matteo Giannotte ed Emilio Vattimo (Nip WordMasterchef) e dal giovane Daniele Bartocci, giornalista e pluripremiato professionista del mondo food, recente vincitore del Premio Professionista dell'Anno Food Business alla Borsa di Milano (Le Fonti Awards 2023) e dei Food and Travel Awards 2022. Piatti curati e ben presentati, Made in Italy e Haute cuisine saranno alcuni degli ingredienti trainanti del programma televisivo ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP), con la produzione di Roberto Cimatti.