Heidi Baci al Grande Fratello Albania: Beatrice Luzzi le fa una sorpresa in diretta

Dopo essere stata una delle concorrenti del Grande Fratello Italia, la pescarese Heidi Baci sta attualmente partecipando allo stesso programma versione Albania.

La sua prematura uscita non è passata inosservata, ma nella sua breve permanenza nella casa più osservata d’Italia, Heidi ha stretto amicizia con una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione, arrivata in finale al secondo posto: Beatrice Luzzi.

Proprio la Luzzi ha fatto una sorpresa a Heidi Baci, recandosi negli studi televisivi di Top Channel in Albania, per incontrare la sua ex coinquilina.

Heidi e Beatrice sono state due concorrenti molto schiette e dirette. Si erano scoperte simili sotto diversi punti di vista. Heidi non ha mai nascosto la sua stima per Beatrice e ha parlato di lei con grande affetto sia dopo l’uscita dal programma che all’interno del Big Brother Vip albanese. Heidi nel programma albanese è tra i concorrenti preferiti dal pubblico, centro dell’attenzione dei coinquilini che spesso la attaccano anche in modo pesante, ma sempre lucida. Nella trasmissione ha conosciuto Romeo Veshaj, cantante affermato e spesso presente sui principali canali televisivi albanesi, con il quale nei tre mesi passati insieme nella casa è nato un sentimento spontaneo.

Durante il prime di sabato il Big Brother ha mostrato a Heidi alcuni spezzoni dove si è parlato di lei all’interno della casa del Grande Fratello italiano e la scena della vittoria di Perla. Sul maxischermo appare poi Beatrice che, accompagnata da un quartetto d’archi, legge una poesia scritta da Heidi.

La stessa Heidi resta stupefatta e ancora di più quando le viene detto che può raggiungere Beatrice nella sala delle sorprese; commentando con “assurdo” corre ad abbracciarla.

Beatrice ha delle bellissime parole per Heidi, la elogia per il suo fine intuito e per saper mantenere la calma “tu non hai bisogno di urlare come gli altri”; tocca a lei questa volta dire a Heidi di restare lucida. Entra poi nella casa dove conosce Egla (nella quale Heidi vede una somiglianza con Bea, in quanto entrambe donne forti) e Romeo dicendo a Heidi “non permettere a nessuno di toglierti la tua bellissima storia d’amore”. Prima di lasciarsi Beatrice dice a Heidi che è forte e che può vincere!

Tanta gioia per Heidi che si sta avvicinando sempre di più alla finale di questo Big Brother Vip 3 Albania.