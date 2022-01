Il loretese Edoardo Ruzzi spopola con il video Kinder Fetta a Letto (Statte a la casa)

In arte Rootsie

È di Edoardo Ruzzi, in arte Rootsie, originario di Loreto Aprutino, il video che sta spopolando, ormai da settimane sui vari social: Kinder Fetta a Letto. Noto anche come Statte a la casa (Shtat a la cas), verso del breve motivetto, è diventato un tormentone anche tra i vip e in molti si cimentano nel rifacimento del micro videoclip.

Ed è così che Rootsie, che frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Roma, dove vive, e che prima ancora ha studiato al Conservatorio D’Annunzio di Pescara e diplomato al liceo scientifico D’Ascanio di Montesilvano, si è fatto notare in tutta Italia.

Un contenuto virale, per il quale Ruzzi ha impiegato circa due settimane tra musica e testo oltre che realizzazione video. Il pezzo, che è nato per gli utenti social di TikTok e Instagram Reel, è stato ascoltato e condiviso innumerevoli volte. È andato così bene che, secondo quanto dichiarato da Radio Deejay, sta pensando a una canzone completa, ma senza affiancarsi – per ora – a un’etichetta discografica.