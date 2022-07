Gambero Rosso premia il “vero pane” d’Abruzzo nella guida Pane e Panettieri d’Italia 2023

Il patrimonio enogastronomico abruzzese si arricchisce con un nuovo primato. Mercato del Pane è stato premiato tra le migliori panetterie d’Italia nella nuova guida Pane & Panettieri d’Italia 2023 di Gambero Rosso, presentata nei giorni scorsi (23 giugno) a Roma.

Il riconoscimento è in effetti una riconferma, arriva per il secondo anno consecutivo e premia i fornai esploratori di Mercato del Pane, come amano definirsi.

Il loro “vero pane” è un pane selvaggio, genuino, autentico, che dalla campagna arriva in città. Il segreto del successo è la ricerca, dagli agricoltori ai mugnai che non utilizzano pesticidi, diserbanti e concimi

chimici per coltivare il grano o artefici per migliorare le farine durante la macinatura.

Le materie prime utilizzate sono tracciabili e in gran parte coltivate in Abruzzo e in Italia, il processo di lavoro è naturale e si avvale della tecnologia solo quando quest’ultima favorisce la qualità del prodotto stesso e la vita del lavoratore.

Il pane prodotto dai fornai di Mercato del Pane si può acquistare nei due punti vendita di Montesilvano e San Silvestro.

Le pagnotte hanno tutti nomi evocativi: tra questi troviamo il Vestino, il Barbarossa, il Maruccino, il Peligno, il Terrone, per un totale di più di 9 varietà, tutte da assaggiare.

Fiore all’occhiello il progetto di filiera. Tra il 2019 e il 2020 Mercato del Pane ha gettato le basi di un sogno: produrre pane di filiera, ovvero un pane di cui è possibile conoscere la provenienza, le modalità di coltivazione e le fasi di lavorazione del grano. Questo sogno, giorno dopo giorno, è diventato realtà.

Dalla sinergia con gli agricoltori locali sono nati a Forca di Penne, Passo Cordone e Turrivalignani i primi campi di grano coltivati nel rispetto di alcune regole fondamentali: il divieto assoluto di utilizzare trattamenti chimici, compresi quelli consentiti, e altri aiuti per la crescita della materia prima, come l’irrigazione controllata.

Con il grano coltivato in Abruzzo i fornai di Mercato del Pane hanno iniziato a produrre pane di filiera, un pane capace di raccontare il territorio e del quale è possibile conoscere non solo la provenienza del grano, ma anche le fasi di lavorazione, ovvero produzione, stoccaggio e molitura.

Con l’acquisto di un terreno di circa 7 ettari ad Abbateggio avvenuto all’inizio del 2022 i fornai di Mercato del Pane lavorano per vincere una nuova sfida: prendersi cura dei semi del grano per avere raccolti generosi e assicurare lunga vita al pane di filiera.