Halloween: come intagliare una zucca alla perfezione per la notte delle streghe

Sarà un Halloween diverso, senza festeggiamenti e nemmeno il consueto “dolcetto o scherzetto” gridato dai bambini in giro per le case. Ciò non vuol dire, però, che non possiamo intagliare una zucca e creare un po’ di atmosfera in vista della notte delle streghe.

Presente sulle tavole autunnali, la zucca è l’ortaggio del momento, che in tanti adorano e preparano in tanti modi. Tuttavia, se volete esporla come ornamento, è necessario capire come decorarla e scolpirla come una zucca-lanterna.

Per riuscirci bisogna innanzitutto scegliere la zucca giusta: tonda, tra i 5 e i 10 kg e dalla superficie liscia, così da intagliarla facilmente.

Per tracciare le linee, che trasformano l’ortaggio in un volto spiritato, bisogna usare uno scalpello a forma di V, mentre per il taglio è necessario utilizzare un coletto da cucina affilato e rigido, che non si pieghi.

Tolte le parti che non servono, bisogna inserire all’interno della zucca una candela accesa, da posizionare al centro. Per farlo, basta tagliare il fondo.

Per far sì che la zucca intagliata non si rovini e duri a lungo, almeno fino a che non si decide di mettere le decorazioni di Natale, basta spennellare dell’olio vegetale con un panno morbido. Inoltre, è consigliabile immergerle la zucca in acqua fresca una volta alla settimana.