Come preparare il biscotto di Squid Game: la ricetta del dalgona

Che Squid Game sia attualmente la serie più vista su Netflix in tutto il mondo è ormai cosa risaputa. Anche chi non l’ha ancora visto, ne ha sentito parlare.

Qui vi proponiamo la ricetta del dalgona, il biscotto di Squid Game, un dolcetto tipico della tradizione sudcoreana, venduto come pasto da street food solitamente all’uscita di scuola. Era un must degli anni ’80 e ora è tornato di moda.

Il biscotto di Squid Game che è diventato un cult

Dalgona è diventato uno dei protagonisti degli episodi della serie tv sudcoreana di Netflix. Non è altro che un biscotto, molto sottile, che può essere inciso al centro con forme diverse.

Nel terzo episodio di Squid Game la sfida proposta ai concorrenti è stata quella di eliminare con precisione i contorni della forma incisa sul biscotto, senza romperlo.

Questa sfida è poi diventata un must anche per tutti coloro che hanno seguito la serie. In molti si sono cimentati nella gara proponendo video e reel su TikTok e Instagram. A questo punto non ci resta che capire come realizzare il dalgona hand made.

Ricetta del dalgona

Il dalgona è un biscotto apparentemente semplice da preparare. La difficoltà sta tutta nell’impasto, che dovrà risultare sottile e friabile.

Ingredienti: zucchero e bicarbonato.

Preparazione: in un pentolino far sciogliere 2 cucchiai di zucchero e ottenere un caramello. Aggiungere un pizzico di bicarbonato e continuare a mescolare. Mettere l’impasto su un foglio di carta forno, schiacciarlo con il fondo del pentolino e dargli una forma rotonda e molto sottile.

Scegliere una formina e centrarla nel biscotto ancora caldo, per imprimere il disegno. Lasciar raffreddare. Una volta freddo si potrà scontornare e gustare!