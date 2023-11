Al via "Educ-Action", opportunità educative per i bambini delle periferie di Pescara

Negli spazi interni ed esterni della scuola media Ugo Foscolo di Pescara viene portato avanti quotidianamente il progetto "Educ-Action", che sta per "Espressioni Di Unicita?, Cittadinanza Attiva, Coesione Territoriale, InclusiONe". L'intervento volto a favorire il benessere e la crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunita? educative e ponendo l’accento sulla scoperta dei talenti e degli interessi per tutti quei bambini, dai 5 ai 10 anni, a rischio o in situazione di emarginazione sociale, che vivono nei quartieri periferici della citta? di Pescara e che frequentano il comprensivo 1.

Il progetto, di cui l’associazione Prossimità alle Istituzioni è capofila e ideatrice, è finanziato dall’unione europea – Next Generation e dal ministero per il sud tramite l’agenzia per la coesione territoriale, nell’ambito delle risorse del Pnrr, ed è stato inserito nel nuovo piano sociale di zona, a supporto degli interventi del servizio sociale del Comune di Pescara nella fascia d’età dedicata.

Il lavoro coinvolge 130 minori tutti del Comprensivo 1 di Pescara, partner progettuale, e si sta svolgendo ogni giorno dalla conclusione dell’orario di didattica scolastica fino a sera, in base alla strutturazione delle diverse attivita? proposte, tutte volte a prevenire e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. I bambini sono selezionati dai Servizi Sociali del Comune di Pescara in collaborazione con l’ufficio della dispersione scolastica del comprensivo 1.

Molte anche le famiglie che si sono già interessate al progetto e alle molteplici attività offerte, portando i propri figli a frequentare le attività sportive di golf e pugilato educativo, quelle artistiche di Teatro, Musica, Fumetti, quelle di potenziamento col laboratorio di Inglese e quello di Informatica, quelle di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, impronta educativa che è alla base del lavoro di ogni partner di rete del progetto e tratto distintivo dell’Associazione Capofila.

Nei mesi estivi i bambini hanno potuto vivere l’esperienza di un campus estivo sul litorale di Pescara, proposto attraverso innovative attivita? ludiche, specie di gruppo, favorendo attitudini e nuovi interessi di ognuno, valorizzando l’impegno e rafforzando le competenze sociali e relazionali, lavorando sulla sensibilizzazione ambientale e imparando a salvaguardare la vita propria e altrui, scoprendo l’importanza della fiducia e della collaborazione. Il Campus si ripeterà nel corso della prossima estate, insieme a meravigliose uscite esperienziali in natura.

Le attività progettuali vanno a intervenire anche con percorsi dedicati alle famiglie, supportandone fragilità e debolezze, e con una formazione per i Docenti e tutto il personale del comprensivo 1. A coadiuvare la capofila c'è una fitta rete di partner: Comune di Pescara, Regione Abruzzo, associazione nazionale polizia di stato, centro sportivo italiano, centro studi sociali di Scerne di Pineto, Aps Cunta Terra, Libera Pescara, Odv Don Pino Puglisi, cooperativa sociale Elpis, Laad, Bgsa e Pugilistica d’Abruzzo.