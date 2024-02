Vecchioni cita in tv Manoppello e il sindaco lo invita: "Venga a trovarci a 70 anni dal suo tema delle elementari"

Il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca ha inviato una lettera a Roberto Vecchioni, invitandolo in città, dopo la citazione fatta dal cantante durante il programma televisivo di La7 condotto da Massimo Gramellini:

"Venga a conoscere Manoppello, settant’anni dopo il suo tema delle elementari. È stato un piacere ascoltarla alla trasmissione televisiva "In altre parole".È stata una bella sorpresa ascoltare un cantautore, scrittore e docente di grande spessore culturale, sempre capace di leggere con lucidità il presente, che citava il Comune che mi pregio di amministrare e non era per la tragedia di Marcinelle dell’8 agosto 1956 oppure per la basilica del Volto Santo, storie e luoghi per i quali Manoppello è noto e che ne rappresentano l’identità, ma per un albero che diventa banco. Sempre dall’intervista ho appreso che il noto paroliere, scrittore, poeta e insegnante a Manoppello non c’è mai stato, ma che, studente delle elementari, ha scelto “il piccolo borgo dell’Abruzzo forte e gentile” per raccontare la storia del suo banco di scuola ottenuto da un tronco delle nostre montagne immaginando mondi straordinari”

Il primo cittadino non poteva, quindi, che scrivere a Roberto Vecchioni ed invitarlo a visitare Manoppello per presentare il suo ultimo libro, per un concerto o anche solo per fargli conoscere la bellezza del borgo e la magia delle montagne:

"L’auspicio è che risponda presto positivamente. "

Il link della puntata su La7: https://tinyurl.com/3v75h3wb