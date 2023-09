Per la bozza dello Statuto della Nuova Pescara si va alla terza votazione: passerà, ma la piena condivisione non c'è

Votazione “fruttosa” sì, ma non con quella maggioranza assoluta necessaria a far sì che lo Statuto provvisorio della Nuova Pescara passasse al vaglio dell'assemblea costitutiva: il “sì” definitivo, come da previsione, ci sarà il 19 settembre quando il voto di maggioranza sarà sufficiente a garantirne l'adozione.

Nessuna sorpresa dunque nel corso della brevissima seduta di martedì 12 settembre: nessuna dichiarazione di voto e d è superato quel 38 di voti favorevoli necessari (40 quelli incassati) a portare all'approvazione nella prossima seduta. I contrari sono stati 23.

I tempi della legge regionale parlano chiaro: il documento provvisorio va approvato poi si penserà, eventualmente, a delle modifiche. Modifiche che, ha auspicato il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli nei giorni scorsi parlando a IlPescara, devono essere capaci di far sì che il si arrivi ad una piena condivisione. Cosa che, aveva sottolineato, rappresenta comunque “una sconfitta per tutti”. Saranno dunque i mesi di ottobre e novembre quelli in cui trovare la sintesi che abbatta quegli “arroccamenti”, come lo stesso Antonelli li ha definiti, nati dal timore di Spoltore e Montesilvano di subire un'annessione più che una fusione. Di qui la necessità, aveva precisato, che Pescara faccia lo sforzo di dimostrare con i fatti che così non è. Una sintesi necessaria dato che entro il 31 dicembre si dovrà arrivare all'approvazione dello Statuto vero e proprio. Una prova non facile, ma certo è che trottandosi di un atto costitutivo buona cosa sarebbe arrivare all'appuntamento in un clima all'insegna dell'armonia.

Se dunque lo Statuto provvisorio è a meno di una settimana dall'approvazione, sono anche altri gli obiettivi da centrare entro fine settembre, compreso l'accorpamento documentale di alcuni dei tanti servizi che dovranno essere unici per i tre Comuni. Di lunedì 12 settembre la notizia che si è vicini all'accorpamento della protezione civile.

Insomma le difficoltà non mancano, ma la Nuova Pescara o Pescara o qualunque sarà il suo nome, dovrà comunque sorgere. Usando una metafora calcistica quello che ora va trovato è lo spirito di squadra per il bene, soprattutto, di tutti i cittadini.