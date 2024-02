Stanziati fondi regionali per i lavori della chiesa Stella Maris e per la sistemazione di viale De Titta

Sono stati stanziati nel bilancio della Regione Abruzzo 30mila euro per completare i lavori nella chiesa della Stella Maris di via Scarfoglio e 40mila euro per la sistemazione di viale De Titta nella zona della pineta di Pescara.

A farlo sapere è il consigliere regionale Vincenzo D'Incecco, capogruppo della Lega Abruzzo.

«Presto nella zona della pineta due importanti opere potranno finalmente vedere la luce e questo grazie all'interessamento e al contributo della Lega», aggiunge D'Incecco, «mi riferisco alla ristrutturazione della chiesa Beata Vergine Maria Stella Maris di via Scarfoglio, rimasta chiusa per oltre quattro anni a causa dei danni provocati alle strutture portanti dalla grandinata del 2019, e alla sistemazione di viale Cesare De Titta, così come richiesto dai cittadini. Nell'ultimo bilancio regionale, ho previsto uno stanziamento di 30mila euro per consentire il completamento dei lavori alla chiesa della Stella Maris, iniziati a novembre, e un altro di 40mila euro per sistemare, una volta per tutte, via De Titta».

D'Incecco, nella mattinata di sabato 24 febbraio, insieme al consigliere comunale Armando Foschi ha effettuato un sopralluogo in zona e visitato la chiesa per vedere da vicino come procedono i lavori. «Ringrazio il consigliere Foschi, che è sempre molto attento alle problematiche di questa parte della città e in generale a tutti i consiglieri comunali della Lega», prosegue D'Incecco, «la loro collaborazione è fondamentale per rispondere alle esigenze e alle difficoltà dei pescaresi. Viale De Titta, su cui abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, sarà ora completamente rimessa a nuovo così come accaduto e sta accadendo per tante altre vie cittadine, oggetto di interventi di rifacimento o manutenzione».