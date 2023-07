A Spoltore 5 nuovi ingressi in Fratelli d'Italia dal movimento "InComune"

Nuovi ingressi in Fratelli d'Italia a Spoltore. Si tratta dell'ex consigliera comunale di Spoltore, Sabrina Iannelli, insieme agli ex componenti del consiglio direttivo dell’associazione 'inComune' Giovanni Acquafredda, Stefania Di Lorito e Loredana Giansante. "Abbiamo deciso di proseguire la nostra attività politica nel partito di Giorgia Meloni - spiega Iannelli in una nota - Sono venuti meno i requisiti fondamentali per restare nel movimento 'InComune', soprattutto dopo le dimissioni del nostro candidato sindaco, Nelson Anzoletti, che hanno cristallizzato le istanze dell'intero gruppo".

Un passaggio condiviso e guidato dallo stesso Anzoletti, che dichiara: "Ho sentito sin da subito l’onere e l’onore di traghettare questo gruppo verso una realtà politica accogliente che potesse permettergli di continuare a lavorare per il bene della nostra città. Con questo atto confermo la mia volontà, al momento, di pormi marginalmente alla politica attiva e comunque al di fuori del movimento civico 'InComune'. L’occasione mi permette anche di porgere le mie pubbliche scuse a tutti coloro che, nelle scorse elezioni amministrative, hanno deciso di sostenermi per percorrere insieme la strada del cambiamento. Gli attacchi di natura personale mi hanno ricordato i veri valori della vita che ho deciso di tutelare con tutte le mie forze".

Soddisfatti il coordinatore locale di FdI, Stelvio D'Ettorre, e il coordinatore provinciale Stefano Cardelli: "Queste adesioni sono frutto di un lungo confronto che ha messo in luce le numerose affinità di intenti e progettualità per il futuro di Spoltore e dell’area metropolitana. I nuovi ingressi rafforzano il programma politico locale di FdI anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e la realizzazione dei progetti politico-amministrativi che vedranno Spoltore protagonista della imminente fusione nella Nuova Pescara", chiudono i vertici del partito.