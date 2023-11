L'autista non c'è, niente scuolabus per i bambini dei Colli: la denuncia di Giampietro (Pd)

Era successo già l'anno scorso, ma a quanto pare è accaduto di nuovo: l'autista dello scuolabus che porta i bambini dei Colli a scuola prende un permesso c'è e così, denuncia il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro “il Comune sospende il servizio”.

“Non bastava l’esplosione dei costi delle mense scolastiche: ora l’allergia del centrodestra nei confronti della scuola pubblica provoca la sospensione dello scuolabus che ai Colli accompagna gli alunni alla scuola 'Virgilio' di via di Sotto e alla scuola primaria di Largo Madonna, solo perché il Comune non ha pensato a un'alternativa se un autista avesse chiesto, come è ovviamente avvenuto, un sacrosanto giorno di permesso. Sarebbe come se la scuola chiudesse perché manca una maestra, siamo all’assurdo. Ormai è in atto lo smantellamento dell’assessorato comunale alla pubblica istruzione”, afferma il capogruppo facendosi portavoce delle “decine di famiglie dei Colli che venerdì 10 novembre dovranno subire la sospensione del servizio solo perché chi guida la città non ha voluto imparare la lezione dello scorso anno, quando esattamente per lo stesso motivo fu sospeso proprio lo scuolabus di Pescara Colli”. Una vicenda che finì in scontro e dritta in consiglio comunale.

“In questo anno la giunta Masci non ha trovato alcun rimedio: per le quattro linee di scuolabus in servizio in tutta la città sono stati previsti solo quattro autisti, senza alcuna soluzione alternativa in caso di bisogno – incalza Giampietro -. Non si può pensare che chi lavora non abbia nemmeno il diritto alla malattia o a un permesso, e la giunta Masci ha avuto dodici mesi per trovare una soluzione. Vuol dire che questa giunta non ha alcuna capacità di programmare il servizio pubblico, è talmente aliena dalle reali esigenze delle famiglie pescaresi che non si preoccupa cosa può voler dire questa interruzione per chi deve fare affidamento sullo scuolabus. Anche perché i destinatari del servizio sono gli alunni 'che abitano in zone non servite o non adeguatamente servite da mezzi di servizio pubblico o con difficoltà di ordine oggettivo per il raggiungimento delle sedi scolastiche', come aveva scritto lo stesso Comune nell’avviso pubblico per le iscrizioni al servizio”.

In sostanza, continua, “vengono lasciati a piedi bambini della scuola dell’obbligo che ne hanno oggettivamente bisogno e le cui famiglie hanno regolarmente pagato un servizio pubblico. Il centrodestra sappia, ed è incredibile che bisogna ricordarglielo, che gli autisti possono anche assentarsi e la giunta ha il dovere di individuare un’alternativa in caso di necessità. La giunta trovi una soluzione anche per questo venerdì – conclude il capogruppo Pd -, e dia agli uffici i mezzi per risolvere un problema esclusivamente frutto della incapacità politica di programmare un servizio pubblico”.