Sopralluogo del sindaco Masci nello stadio Adriatico Cornacchia per i lavori: "La struttura dev'essere al passo con i tempi" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è recato venerdì 30 giugno nello stadio Adriatico Cornacchia, dove sono in corso alcuni lavori di riqualificazione straordinaria della struttura sportiva. Il primo cittadino ha voluto verificare l'avanzamento degli interventi, partiti non appena si è concluso il campionato della Pescara Calcio.

"Sostituiremo tutti i seggiolini ammalorati, realizzeremo un nuovo impianto di irrigazione e monteremo fari a Led (nel segno della sostenibilità ambientale) con i quali potremo creare suggestioni di luci, come nei grandi stadi europei. L’Adriatico deve essere al passo con i tempi."

Il sindaco ha spiegato che si sta lavorando alacremente per presentarlo al meglio in vista della nuova stagione dei biancazzurri, auspicando che sia la stagione buona per salire di categoria per l'orgoglio della squadra e di tutta la città. Si sta sostituendo l'impianto di irrigazione, tutti i seggiolini della tribuna rovinati e nelle curve. Anche i fari saranno sostituiti con impianti a led per fare effetti speciali luminosi, per renderlo vicino ai migliori stadi d'Europa.