Sola (M5s) sulla manifestazione per la tutela della fauna selvatica in Abruzzo: "Dalla Regione politiche drammatiche e inaccettabili"

Anche il consigliere comunale del M5s Paolo Sola ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta sabato 9 settembre in piazza Unione organizzata dalla Lega del Cane Pescara, dalla Lav Pescara e Animalisti volontari Pescara. Il sit-in, lo ricordiamo, è stato organizzato a seguito della morte dell'orsa Amarena per chiedere alla Regione politiche per la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica in Abruzzo. Sola ha commentato:

"Siamo scesi in piazza per tornare a denunciare le politiche drammatiche di Regione Abruzzo nella tutela della fauna selvatica. La vicenda di Amarena è solo l'ultimo episodio di una lunga catena di responsabilità politiche, di un centrodestra completamente assente, ad ogni livello istituzionale, e disinteressato a tutto ciò che riguarda la tutela del mondo animale. È stata l'opportunità per incontrare tanti cittadini, amici ed attivisti spinti dalla stessa sensibilità e voglia di combattere per garantire ai nostri fratelli animali i giusti diritti, e prepararci alle tante battaglie che ci aspettano ancora, anche a Pescara."

Il consigliere pentastellato torna poi ad attaccare l'amministrazione comunale:

"Prima fra tutte quella per il canile, diventata ormai emergenza per le scelte folli e l'incompetenza della giunta Mssci Grazie anche a Cadapa sezione Abruzzo che ha dato modo ai tanti presenti di firmare per il referendum contro la caccia! Chi non l'ha ancora fatto, può visitare il sito www.referendumsiaboliamolacaccia.it e farlo direttamente on-line"