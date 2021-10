Il sindaco di Silvi azzera la giunta comunale: "Atto dovuto per avviare un confronto con le forze politiche"

Il sindaco di Silvi Andrea Scordella ha deciso di azzerare le deleghe di giunta, alla vigilia della seconda metà del mandato della sua amministrazione comunale. A breve, dunque, dovrebbe essere nominata una nuova squadra di governo cittadino, e il sindaco stesso come riposta l'agenzia Dire, ha parlato di un atto dovuto per avviare un confronto aperto e leale con le forze politiche di maggioranza, per rilanciare l'azione politico amministrativa nell'esclusivo interesse pubblico:

"Si tratta di una decisione che fa seguito al Patto per Silvi 2028 sottoscritto da tre partiti, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e dal nuovo gruppo consiliare 'Vivere Silvi'. Premetto che la mia decisione non ha nulla di personale e sanzionatorio verso alcuno degli ex assessori. Assicuro la cittadinanza che non esiste una crisi amministrativa, come si evidenzia nel Patto per Silvi 2028 dove è definito con chiarezza che l'obiettivo dell'impegno dei sottoscrittori non è solo quello di portare a regolare compimento positivamente l'attuale consiliatura, ma anche quello di proiettare la nostra coalizione al successivo quinquennio 2023/2028 per realizzare tutte le opere strategiche, grandi e piccole, per le quali abbiamo posto già le basi in termini di pianificazione, progettazione e di ricerca delle fonti di finanziamento".

Nel 2018, ricorda il sindaco, all'indomani della vittoria elettorale la coalizione presentò un programma politico per avviare una radicale trasformazione del modo di amministrare per ricostruire l'immagine di Silvi attraverso la realizzazione di opere e strutture pubbliche per alzare il livello della qualità della vita in città:

"Dopo tre anni e quattro mesi, connotati da circostanze e da accadimenti del tutto straordinari sotto il profilo sanitario e della sicurezza pubblica, ho ritenuto opportuno fare con tutti i partners politici un'attenta riflessione sulla gestione amministrativa sin qui portata avanti, evidenziandone i risultati positivi e le criticità, di varia natura, che hanno, talora, rallentato la nostra azione. Per fare questo, com'è prassi consolidata, ho ritenuto politically correct azzerare la Giunta per consentire ai partiti di analizzare la situazione attuale e guardare verso il futuro senza condizionamenti di sorta, tenendo conto, oltretutto, che c'è anche la richiesta di un assessorato da parte del gruppo consigliare formatosi di recente. Una volta completata questa verifica rimetteremo la palla al centro, pronti a riprendere la partita con determinazione, rinnovato impegno e con il giusto entusiasmo".

Il confronto, ha ribadito il primo cittadino, dev'essere alla base per ottenere il bene della città di Silvi pensando anche al programma di governo per la prossima consigliatura: "Abbiamo un patto firmato dai tre partiti maggioritari (Lega, Fratelli d'Italia' e Forza Italia) ora aspettiamo 'Idea Cambiamo' che vuole stilare un programma condiviso per il futuro"